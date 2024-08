Migranti, accordo Italia-Albania: slitta ancora l’apertura dei centri

Roma, 1 agosto 2024 – La partenza del Piano migrati Italia-Albania, inizialmente prevista per il primo di maggio, poi posticipata al primo di agosto e successivamente al 10 dello stesso mese, continua a subire ritardi. Attualmente, infatti, la data di avvio del piano rimane incerta, con le autorità che parlano di un generico “tra qualche settimana“.

Migranti, slitta ancora l’accordo Italia-Albania

Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha ufficialmente attribuito i ritardi al caldo estivo che ha rallentato i lavori. Tuttavia, indiscrezioni suggeriscono che vi siano preoccupazioni legate alla gestione dei migranti vicino alla popolare località balneare di Schengjin. Il primo dei due siti previsti dal piano, l’hotspot vicino al porto di Schengjin, infatti, è pronto da mesi. Il secondo sito, situato vicino all’ex base aeronautica di Gjader, è ancora in fase di costruzione e in grave ritardo. Questo sito dovrebbe ospitare tre strutture con finalità differenziate: un centro con 880 posti per chi attende risposta alla richiesta di asilo, uno di 144 posti per chi è destinato al rimpatrio, e un piccolo penitenziario con 20 posti.

Attualmente, i lavori continuano e la struttura non è ancora pronta, rendendo difficile prevedere una data di apertura. Nel frattempo, Amnesty International ha rilasciato una nota critica, sottolineando l’illegalità del Patto Italia-Albania che esternalizza le frontiere senza garantire i diritti dei migranti. “Questi Centri simboleggiano l’ultimo tentativo di uno stato dell’Unione Europea di eludere i propri obblighi ai sensi delle norme europee e del diritto internazionale, ‘esternalizzando’ o spostando al di fuori del proprio territorio la valutazione delle richieste di protezione”, ha infatti dichiarato. Infine, Amnesty denuncia che il piano prolungherà la permanenza dei migranti in mare e li incarcererà senza che abbiano commesso alcun reato, sottoponendoli alla legislazione italiana in territorio albanese.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia