Migranti, aperte le iscrizioni al Corso sull’accoglienza e l’integrazione alla Sapienza

Roma, 18 novembre 2024 – L’Università Sapienza di Roma, in collaborazione con la Caritas di Roma, l’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (UNHCR) e il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), annuncia l’apertura delle iscrizioni alla 34ª edizione del Corso multidisciplinare di formazione su rifugiati e migranti.

Migranti, un percorso formativo per un’integrazione consapevole

Intitolato “Dall’accoglienza all’integrazione: strumenti normativi e politiche per l’inclusione dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione”, il Corso si propone di formare professionisti esperti nelle politiche e nelle normative nazionali e internazionali volte a promuovere e tutelare i diritti umani di rifugiati e migranti. La finalità principale è creare figure professionali capaci di operare con competenza nei settori dell’accoglienza e dell’integrazione, contribuendo a politiche che rispondano alle sfide globali dei fenomeni migratori. L’accesso al corso è aperto a tutti i candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. Per gli studenti con titoli di studio conseguiti all’estero, è richiesta la presentazione del diploma accompagnato da una traduzione ufficiale in italiano, legalizzazione e dichiarazione di valore.

Giunto alla sua 34ª edizione, il Corso multidisciplinare si conferma un punto di riferimento per chi intende acquisire competenze professionali nel settore dell’accoglienza e dell’integrazione. L’iniziativa rappresenta un’opportunità formativa unica per affrontare tematiche complesse, oggi più che mai centrali nel dibattito pubblico e nelle politiche sociali, e si rivolge a chi desidera fare la differenza in un ambito cruciale per la convivenza civile e la solidarietà.

Per informazioni sulle modalità di iscrizione e le scadenze, è possibile consultare il sito ufficiale della Sapienza o contattare direttamente l’ufficio dedicato.

