Migranti, arrestati a Reggio Calabria due presunti scafisti

in

Roma, 8 novembre 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Bianco, in provincia di Reggio Calabria, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di due cittadini sudanesi, accusati di essere scafisti e di aver trasportato, dalla Libia fino alle coste italiane, un gruppo di 14 migranti bengalesi. L’operazione è stata effettuata nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre, a seguito di una segnalazione dei residenti, che ha permesso ai militari di intervenire in tempi rapidi.

Migranti, arrestati due presunti scafisti

Il gruppo di migranti è sbarcato autonomamente nella località di Galati, nel comune di Brancaleone, nel pomeriggio del 31 ottobre. Secondo le prime informazioni, i due sudanesi, di cui uno dichiaratosi minorenne, avrebbero pilotato un natante a motore partito dalle coste libiche, portando a termine il viaggio fino alle coste calabresi. L’allarme è scattato quando alcuni residenti, notando un’imbarcazione in avvicinamento, hanno avvisato il 112. La segnalazione ha consentito ai Carabinieri di raggiungere il luogo dello sbarco pochi attimi dopo l’arrivo dei migranti. I due presunti scafisti, che avevano tentato di confondersi tra i migranti appena sbarcati, sono stati identificati e sottoposti a perquisizione sul posto. Le forze dell’ordine hanno trovato in loro possesso diversi strumenti per la navigazione, tra cui un dispositivo GPS, telefoni cellulari e satellitari, che confermerebbero il loro ruolo di conduzione della traversata.

Il fermo dei due cittadini sudanesi rappresenta un’ulteriore azione delle autorità italiane nel contrasto al traffico di esseri umani nel Mediterraneo. L’episodio è solo uno dei numerosi sbarchi che si sono verificati sulle coste italiane nelle ultime settimane, e sottolinea ancora una volta l’importanza del ruolo della comunità locale, che grazie alla prontezza di segnalazione ha facilitato l’operato delle forze dell’ordine. Ora le indagini proseguono, coordinate dalla Procura di Locri, per verificare l’eventuale coinvolgimento di reti criminali internazionali e ricostruire nei dettagli l’organizzazione del viaggio.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia