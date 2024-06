Migranti, Bonelli: “La strage in Calabria è il simbolo del fallimento del G7 e dell’assenza dell’Ue”

in

Roma, 18 giugno 2024 – Un’altra tragedia si è consumata nel Mediterraneo centrale, dove 65 migranti risultano dispersi, tra cui 26 bambini. L’ennesima strage di vite umane getta un’ombra inquietante sulle politiche migratorie europee, suscitando critiche accese da parte delle agenzie delle Nazioni Unite e di esponenti politici italiani. “Quello che è successo dimostra il fallimento del G7”, ha commentato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli.

Migranti, Bonelli: “Questa strage è un fallimento”

“Ancora un’altra strage di persone migranti nel Mediterraneo, 65 dispersi con ben 26 bambini. Questa drammatica tragedia, e le parole delle agenzie dell’Onu, Unhcr, Oim e Unicef che hanno rimproverato l’Europa per l’assenza di un dispositivo efficiente di soccorsi in mare, dimostrano il fallimento del G7, celebrato dalla Premier Meloni come un successo proprio sul tema delle persone migranti. Mentre loro ballavano la pizzica, purtroppo, dopo Cutro, l’assenza della politica comune europea sulla migrazione ha causato questa ennesima tragedia”, ha aggiunti poi Bonelli, condannando l’inefficienza dell’Europa nel gestire l’emergenza migratoria.

La denuncia di Bonelli, tra l’altro, arriva in un momento di forte tensione politica, appena dopo la conclusione del vertice del G7, tenutosi a Borgo Egnazia, in Puglia. Durante il summit, la Premier Giorgia Meloni aveva enfatizzato il presunto successo delle discussioni sul tema migranti. Tuttavia, le recenti tragedie dimostrano un evidente scollamento tra le dichiarazioni politiche e la cruda realtà affrontata dai migranti.

