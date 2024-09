Migranti, che cos’è Welcome in one click: la piattaforma per l’inclusione lavorativa

Roma, 5 settembre 2024 – Lanciata pochi mesi fa da UNHCR in collaborazione con Fondazione Adecco, la piattaforma Welcome in one click ha già ottenuto risultati significativi, facilitando l’inserimento di migranti e rifugiati nel mercato del lavoro italiano. Con oltre 700 aziende aderenti e più di 30.000 percorsi d’inclusione promossi, la piattaforma si è dimostrata un alleato prezioso per chi cerca opportunità lavorative e di formazione.

Migranti, una piattaforma per trovare lavoro

Destinata a migranti richiedenti asilo e rifugiate, la piattaforma permette di registrarsi, inserire il proprio curriculum e accedere a una vasta gamma di offerte di lavoro. Le aziende partecipanti collaborano con organizzazioni della società civile, sostenendo processi di inclusione lavorativa che favoriscono non solo i rifugiati, ma anche l’ambiente di lavoro stesso, contribuendo alla crescita di politiche aziendali incentrate su Diversity and Inclusion.

Il progetto Welcome, giunto al quinto anno, ha già assegnato il riconoscimento a 522 aziende, per il loro impegno a promuovere oltre 22.000 percorsi di inclusione lavorativa. Inoltre, grazie al supporto di Spazio Comune Roma, i rifugiati dell’area della Capitale possono ricevere assistenza pratica per accedere e utilizzare la piattaforma. Si può dire, quindi, che questo progetto rappresenti un modello di inclusione che punta a creare una società più equa e integrata, offrendo a rifugiati e migranti un’opportunità concreta per una vita più dignitosa e produttiva. Ma non solo: è stato dimostrato che l’inclusione dei rifugiati in azienda contribuisce a creare un ambiente più produttivo, migliorando la partecipazione e la collaborazione tra i dipendenti.

