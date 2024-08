Migranti, cinema e inclusione: il progetto del registra Sciarra a Playa Paleo

Roma, 5 agosto 2024 – Sulla spiaggia attrezzata e accessibile di Playa Paleo, lungo la riviera nord, il regista pugliese Giuseppe Sciarra ha vissuto un’esperienza unica e profonda, insegnando l’arte del cinema a giovani migranti e bambini autistici. “È stata un’esperienza indimenticabile, tra le più belle che abbia mai fatto,” ha dichiarato Sciarra, sottolineando il forte impatto umano e professionale di questa iniziativa.

Migranti, Sciarra: “Un’esperienza incredibile”

Il progetto si svolge in diverse regioni del Mezzogiorno, coinvolgendo anche Pescara grazie all’impegno di Sciarra. Qui, il regista ha lavorato con un gruppo di studenti molto speciali: giovani migranti provenienti da paesi come il Gambia e la Costa d’Avorio, molti dei quali hanno affrontato i cosiddetti “viaggi della speranza” attraverso deserti e mari in cerca di una nuova vita. “I ragazzi mi hanno dato tanto con la loro gentilezza, umanità e libertà, insegnandomi a essere più coraggioso e a prendermi meno sul serio,” ha affermato Sciarra. “Sono giovani già uomini che hanno un’intelligenza emotiva straordinaria e che non hanno avuto alcuna difficoltà a capire come si fa una buona inquadratura. Come si realizza uno storyboard o che cosa bisogna trasmettere a uno spettatore con un film. Mi sono legato a tutti loro. Per me sono dei figli dell’anima, come avrebbe detto Michela Murgia. Un pezzo del mio cuore.”

Un aspetto nuovo e stimolante del progetto è stato il lavoro con i bambini autistici, una realtà con cui Sciarra non si era mai confrontato. “Mi si è aperto un nuovo mondo,” ha detto. “Devo dire che sono stato molto fortunato. Le mie colleghe sono bravissime e mi hanno aiutato ad approcciarmi all’estrema sensibilità di questi adolescenti, prendendomi per mano e dandomi consigli utili.”

Questa straordinaria esperienza ha ispirato Sciarra a realizzare un reportage fotografico, che spera di trasformare in una mostra. Il reportage documenta non solo le attività educative, ma anche i momenti di spensieratezza e condivisione trascorsi sulla spiaggia di Playa Paleo: giochi in acqua, disegni, sport, pause caffè e tutte quelle piccole ma significative interazioni che hanno reso questo progetto un viaggio interiore unico e indimenticabile per Sciarra e i suoi compagni di avventura.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia