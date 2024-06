Migranti, Conte contro Meloni: “L’accordo Italia-Albania è fallimentare”

Roma, 6 giugno 2024 – Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha lanciato un duro attacco alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un’intervista ad “Agorà” su Rai Tre. Conte ha criticato aspramente le recenti politiche sui migranti e il Patto di stabilità, accusando Meloni di compiere “disastri” e di peggiorare la situazione con le sue azioni.

Migranti, le critiche di Conte verso la Premier Meloni

Conte ha suggerito a Meloni di mantenere la lucidità, soprattutto in vista delle imminenti votazioni, sottolineando come il recente viaggio in Albania sia stato un errore che ha aggravato la situazione. “Sui migranti, Meloni ha accumulato un record dopo l’altro“, ha dichiarato il leader del M5S, facendo riferimento all’accordo fallito con la Tunisia. Secondo Conte, poi, il presidente tunisino ha respinto l’accordo poiché non voleva che il suo paese fosse trattato come un “Paese suddito” rispetto alle esigenze dell’Italia e dell’Europa.

Inoltre, Conte ha criticato l’accordo con l’Albania, definendolo fallimentare. E ha evidenziato che l’Italia spenderà quasi un miliardo di euro per due centri di accoglienza dove verranno ospitati i migranti a spese italiane. “Questi migranti staranno lì uno o due mesi e poi verranno in Italia“, ha affermato Conte, sottolineando l’inutilità dell’accordo e lo spreco di risorse. L’ex presidente del Consiglio ha anche criticato Meloni per aver approvato il Patto di stabilità senza opporsi, affermando che ciò porterà a tagli di 13 miliardi di euro all’anno. Tagli che, secondo lui, non colpiranno le banche o l’industria delle armi, ma settori vitali come l’istruzione, la sanità e le politiche del lavoro. “Giorgia, una del popolo, che non fa nulla per il popolo“, ha infatti detto Conte, accusando Meloni di tradire gli interessi dei cittadini italiani.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia