Migranti, Costa a Roma: primo incontro con Meloni

Roma, 22 luglio 2024 – Il presidente eletto del Consiglio Europeo, Antonio Costa, ha fatto la sua prima tappa del tour di ‘presentazione’ nelle capitali europee a Roma, incontrando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La scelta di Roma non è stata casuale: Meloni è stata l’unica leader a votare contro la sua elezione nel Consiglio dello scorso 28 giugno. Durante il colloquio, comunque, sono state affrontate alcune priorità, tra cui il tema dei migranti.

Migranti, l’incontro tra Costa e Meloni

Durante il colloquio, durato circa un’ora, sono state affrontate le priorità dell’azione dell’Unione europea per il prossimo ciclo istituzionale. Palazzo Chigi ha riferito che al centro della discussione ci sono stati i principali scenari di crisi a livello internazionale, la competitività e la gestione dei flussi dei migranti. Inoltre, Meloni e Costa hanno discusso dei metodi di lavoro del Consiglio europeo con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il ruolo e l’efficacia dell’organo. La premier Meloni, poi, ha espresso apprezzamento per l’intenzione di Costa di assicurare una leadership condivisa e pragmatica del Consiglio europeo, augurandogli buon lavoro in vista del suo insediamento ufficiale il prossimo primo dicembre.

All’uscita da Palazzo Chigi, Costa ha commentato positivamente l’incontro, definendolo “un ottimo incontro di lavoro”. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di valutare le prospettive e le priorità dei vari membri dell’Ue, affermando che, poiché l’Italia è un paese fondatore dell’Unione, è fondamentale conoscere e prendere nota delle priorità della premier Meloni.

