Migranti, critiche al centro in Albania dopo l’ispezione di tre parlamentari: “E’ un lager”

Roma, 17 ottobre 2024 – Tre parlamentari dell’opposizione italiana hanno effettuato una visita al centro di trattenimento e rimpatrio di Gjader, in Albania, dove vengono ospitati i migranti respinti dalle coste italiane. La visita ha suscitato reazioni fortemente critiche. Riccardo Magi, di +Europa, ha definito la struttura “un lager“, mentre Paolo Ciani, di Demos, ha espresso perplessità sull’effettivo salvataggio in acque internazionali dei sedici migranti fatti salire a bordo della nave Libra della Marina militare.

Migranti, critiche al centro in Albania: “E’ un lager”

“Uno dei migranti ci ha raccontato: ‘Se avessi saputo che sarei venuto in Albania, sarei arrivato sulla costa a nuoto'”, ha riferito la deputata del Partito Democratico, Rachele Scarpa, alludendo al fatto che, contrariamente a quanto riportato, i migranti potrebbero essere stati intercettati nelle vicinanze di Lampedusa e non in acque Sar (Search and Rescue). Le testimonianze raccolte dai parlamentari raccontano di viaggi disperati e violenze subite. Gli egiziani a bordo della nave hanno dichiarato di aver pagato 500mila sterline egiziane per il viaggio e di essere stati detenuti per un anno in Libia, dove hanno subìto lavori forzati e violenze. Uno di loro ha mostrato una cicatrice sul naso, segno di un colpo di kalashnikov ricevuto da uno dei carcerieri.

Dubbi sono stati sollevati anche sul cosiddetto “prescreening” che sarebbe stato effettuato a bordo della nave Libra. “Uno dei migranti ha pianto per tutto il tempo del colloquio“, ha raccontato Scarpa, sottolineando l’estrema fragilità psicologica dei richiedenti asilo. Magi, invece, ha posto l’accento sulle condizioni della struttura penitenziaria: “C’è perfino una rete a tetto su uno spazio comune. Hanno paura che qualcuno possa volare?”, ha ironizzato amaramente. L’intervento dei parlamentari pone in luce la questione umanitaria legata alla gestione dei migranti nell’accordo tra Italia e Albania. Le denunce sulle condizioni disumane del centro di Gjader non fanno che alimentare il dibattito politico e sollevano interrogativi sulla legalità e moralità di tale accordo internazionale.

