Migranti, il 55% degli elettori è contrario ai centri in Albania: il sondaggio

Roma, 21 ottobre 2024 – A due anni dall’insediamento del Governo Meloni, il consenso degli elettori sulle politiche adottate dall’esecutivo continua a calare, soprattutto su temi chiave come immigrazione, economia e politica estera. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24.

Migranti, fiducia in calo su Meloni

Il sondaggio conferma che il tema dei migranti rappresenta una delle aree più criticate del governo Meloni. Il 57% degli elettori valuta negativamente le misure migratorie, e solo il 30% esprime un giudizio positivo. Interessante è il divario di genere nelle risposte: le donne sono più critiche (solo il 26% di valutazioni positive) rispetto agli uomini (35%). Anche tra gli elettori del centrodestra si registra un malcontento: solo il 57% degli elettori di Forza Italia e Lega promuove le politiche migratorie dell’esecutivo, una percentuale che crolla drasticamente tra i simpatizzanti del Partito Democratico (9%) e del Movimento 5 Stelle (9%).

Il recente progetto del governo di creare centri di accoglienza per migranti in Albania, poi, suscita opinioni contrastanti. La maggioranza degli intervistati (55%) è contraria, mentre il 45% si dichiara favorevole. Chi sostiene il progetto lo fa soprattutto perché ritiene che potrebbe ridurre il numero di migranti in Italia (25%) o migliorare la gestione delle richieste d’asilo. Tuttavia, tra chi si oppone, il 32% lo giudica troppo costoso e il 23% teme che rappresenti una violazione dei diritti umani. La proposta dei centri in Albania, invece, è particolarmente popolare tra gli elettori di Fratelli d’Italia, con il 79% di supporto. Il consenso diminuisce tra i sostenitori di Forza Italia (65%) e Lega (57%). Dall’altro lato, il dissenso è marcato tra gli elettori delle opposizioni: solo il 18% di chi vota PD e il 31% di chi sostiene il M5S approvano il piano. Gli elettori del Movimento 5 Stelle, in particolare, criticano l’alto costo dell’operazione, mentre quelli del PD e dell’Alleanza Verdi e Sinistra esprimono preoccupazioni etiche sul rispetto dei diritti umani.

In ogni caso, il quadro generale che emerge dal sondaggio di YouTrend indica un periodo di difficoltà per il governo Meloni. Le politiche migratorie, economiche e internazionali non sembrano soddisfare la maggioranza degli elettori, con divisioni evidenti anche all’interno del centrodestra. Nonostante ciò, Giorgia Meloni mantiene la leadership politica con il più alto livello di fiducia, un dato che conferma la sua forza politica, ma che non basta a nascondere il crescente malcontento verso l’azione complessiva dell’esecutivo.

