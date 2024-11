Migranti, in Molise crescono gli studenti di seconda generazione: sono 560 (il 3,8%)

Roma, 15 novembre 2024 – Nell’anno scolastico 2022-2023, il Molise ha registrato 1.355 studenti figli di migranti nelle scuole della regione, pari al 3,8% del totale degli iscritti (35.973), secondo i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) e pubblicati nel Dossier statistico Immigrazione 2024 del Centro studi e ricerche Idos. Un dato significativo è che 560 di questi studenti, pari al 41,3%, sono nati in Italia, pur mantenendo la cittadinanza straniera. Questo evidenzia il peso crescente delle cosiddette “seconde generazioni” nel sistema scolastico regionale.

Migranti, la scuola come luogo di integrazione

Tra i 260 alunni stranieri iscritti alla scuola dell’infanzia, quasi il 60% è nato in Molise, una percentuale nettamente superiore rispetto alla media nazionale per gli studenti stranieri. Questo dato sottolinea come il territorio molisano stia diventando sempre più una seconda casa per famiglie di origine straniera, con i figli che crescono e iniziano il loro percorso educativo in Italia. Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, gli studenti stranieri rappresentano il 3% del totale, con 383 iscritti su 12.759. Le loro scelte scolastiche si orientano principalmente verso i licei (44,1%) e gli istituti tecnici (41,5%), percorsi che offrono opportunità di formazione più qualificata e un migliore accesso al mercato del lavoro. Solo il 14,4% sceglie invece gli istituti professionali, che tradizionalmente attraggono una quota maggiore di studenti italiani con necessità formative più specifiche.

Questi dati confermano una realtà in cui la presenza degli studenti stranieri non è più un’eccezione ma una componente consolidata della popolazione scolastica. Tuttavia, resta il tema dell’inclusione e del supporto educativo per favorire l’accesso equo a opportunità di studio e lavoro. La forte presenza delle seconde generazioni, in particolare tra i più piccoli, pone inoltre l’accento sull’importanza di politiche scolastiche e sociali volte a valorizzare le diversità culturali e a promuovere percorsi che garantiscano una piena integrazione sociale. Con il Molise che si configura come una regione sempre più aperta, l’investimento nella scuola potrebbe rappresentare il fulcro di una società più inclusiva e capace di guardare al futuro.

