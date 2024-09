Migranti, incontro tra Meloni e Starmer: “Intensificare la lotta contro i trafficanti”

Roma, 16 settembre 2024 – Si è concluso a Palazzo Chigi il bilaterale tra la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e il primo ministro britannico Keir Starmer. Il tema principale di discussione è stato il contrasto all’immigrazione illegale. Entrambi i leader hanno espresso la necessità di rafforzare la cooperazione tra Italia e Regno Unito per far fronte a un fenomeno che colpisce l’intero continente europeo. “Ogni settimana migliaia di migranti attraversano il Mediterraneo per raggiungere l’Italia e, successivamente, l’Europa. Molti di loro cercano poi di oltrepassare anche la Manica per arrivare nel Regno Unito,” ha dichiarato Meloni, sottolineando la gravità della situazione.

Migranti, Meloni: “Serve collaborazione”

“Questo fenomeno interessa tutto il continente europeo e rappresenta una sfida comune. Con Starmer siamo d’accordo che il primo passo fondamentale sia intensificare la lotta al traffico di esseri umani, mettendo in campo sforzi congiunti.” Nel corso dell’incontro, Meloni e Starmer hanno poi riconosciuto che la crisi migratoria non è una questione che riguarda solo i Paesi di confine, ma coinvolge l’intera Europa. Migliaia di persone attraversano il Mediterraneo e, una volta raggiunta l’Italia, tentano di spostarsi verso altre destinazioni europee, compreso il Regno Unito. La gestione dei flussi migratori e la prevenzione delle tragedie in mare rappresentano sfide cruciali per entrambi i governi, e sono diventate uno dei temi centrali dell’agenda politica di molti Paesi europei.

Uno dei punti principali su cui i due leader hanno concordato è l’importanza di combattere con decisione le reti criminali che gestiscono il traffico di esseri umani. “Non possiamo permettere che queste organizzazioni continuino a operare impunemente, sfruttando la disperazione di migliaia di persone migranti,” ha dichiarato Starmer. L’obiettivo condiviso, quindi, è quello di smantellare le reti di trafficanti, migliorando la collaborazione tra i diversi Paesi e rafforzando i controlli alle frontiere. Meloni e Starmer, inoltre, hanno sottolineato che la soluzione alla crisi migratoria non può essere trovata a livello nazionale, ma richiede un approccio globale e coordinato tra i Paesi europei.

Al termine del bilaterale, Meloni ha ribadito l’impegno del governo italiano a lavorare insieme al Regno Unito e agli altri Paesi europei per affrontare la crisi migratoria. “L’Europa deve agire unita e con determinazione. Solo intensificando gli sforzi potremo fermare il traffico di esseri umani e garantire una gestione più sicura e ordinata dei flussi migratori”, ha infatti dichiarato in conclusione la presidente del Consiglio.

