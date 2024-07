Migranti, la start-up “Ndiaxass Tup: Africa in Italia” vince il premio “Impatta” a Bari

in

Roma, 9 luglio 2024 – La start-up “Ndiaxass Tup. Africa in Italia“, ideata da Birane Ndiaye e Dawda Kantech, è stata premiata come miglior progetto imprenditoriale al termine di “Impatta”, l’iniziativa che per tre giorni ha animato gli spazi della “Casa delle Culture” di Bari. L’evento, volto a stimolare la creazione di idee imprenditoriali sostenibili, ha visto la partecipazione di oltre 40 iscritti, tra italiani e migranti.

Migranti, un trampolino di lancio per l’impresa

La proposta di Ndiaye e Kantech, entrambi sarti e ospiti della “Casa delle Culture” nel Quartiere San Paolo, consiste in un portale che combina tessuti italiani e africani per creare abiti e accessori unici, fondendo due diverse culture in un mix affascinante e innovativo. Il progetto ha ottenuto il riconoscimento di Valentina Vignali, nota creator e sportiva, che ha premiato i due co-founder durante il talk show finale, condividendo la sua esperienza nel mondo digitale e sottolineando l’importanza di iniziative che promuovono la diversità e l’inclusione.

Grazie alla vittoria, “Ndiaxass Tup” sarà ora accompagnata nella presentazione della proposta progettuale al bando “Impresa Possibile” della Regione Puglia. Gianluca Scaringi, ideatore del programma “Impatta”, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento, evidenziando come la parola “matching” rappresenti al meglio l’iniziativa. “È stato emozionante vedere cittadini italiani, stranieri e migranti impegnati insieme per immaginare idee imprenditoriali, creando un vero mix di culture,” ha infatti dichiarato Scaringi.

L’evento “Impatta” ha mostrato quindi come iniziative simili possano trasformare idee in opportunità di lavoro e sviluppo, contribuendo a un impatto positivo sul pianeta e sulla società. Con progetti come “Ndiaxass Tup”, Casa delle Culture continua a essere un modello di integrazione e innovazione, dimostrando che la collaborazione tra culture diverse può generare soluzioni creative e sostenibili per il futuro.

