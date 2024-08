Migranti lasciati senza documenti: la denuncia di abbandono nel ferrarese

Roma, 31 luglio 2024 – Il Coordinamento Migranti di Bologna ha denunciato gravi problemi nella gestione della struttura di accoglienza per migranti Gruppo Locale Monsignor Franceschi, situata nel ferrarese. Secondo quanto riportato, diversi ospiti lamentano di essere stati costretti a lasciare il progetto di accoglienza in tempi non congrui, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, senza ricevere documenti essenziali come la Carta di Identità e la Tessera Sanitaria. Questi documenti, però, sono cruciali per poter vivere, lavorare e affittare una stanza al di fuori del sistema di accoglienza.

Migranti, la denuncia del Coordinamento di Bologna

Il prefetto Massimo Marchesiello ha confermato la necessità organizzativa di far uscire i migranti dal progetto non appena ottenuto il permesso di soggiorno, sottolineando che ogni settimana arrivano mediamente 7-8 nuove persone da inserire nei Centri di Accoglienza Straordinari (Cas). Sono arrivate anche sollecitazioni a livello centrale per accelerare queste uscite, dato che “nel momento in cui si ottiene il permesso di soggiorno si è fuori dall’accoglienza”.

Marchesiello, però, ha riconosciuto anche le difficoltà causate dai tempi brevi previsti per l’uscita dal progetto e ha aggiunto che stanno provando a creare percorsi di inserimento lavorativo per colmare questa lacuna del sistema. Tuttavia, il Coordinamento Migranti di Bologna sottolinea che questa situazione non è un caso isolato. Poco più di un mese fa, nel Cas di Ozzano, infatti, oltre trenta migranti con permesso di soggiorno sono stati minacciati di essere messi per strada.

Uno dei migranti coinvolti ha espresso la sua preoccupazione: “Non ho il documento, non ho nemmeno la tessera sanitaria. Cosa devo fare? Non sono in grado di farmi da solo il documento e la tessera sanitaria“. Inoltre, ha aggiunto che, nonostante gli sia stato detto che può andare dove vuole, non ha i mezzi per affittare una casa o sostenersi autonomamente. Questo testimonia la difficoltà del sistema di accoglienza nel fornire ai migranti gli strumenti necessari per integrarsi e vivere autonomamente.

Questa situazione evidenzia le carenze strutturali del sistema di accoglienza, incapace di garantire ai migranti i supporti necessari per una transizione verso l’autonomia, lasciandoli spesso in condizioni di vulnerabilità e incertezza.

