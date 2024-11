Migranti, Mattarella: “Gli artigiani stranieri sono un patrimonio di competenze e innovazione”

Roma, 27 novembre 2024 – Durante l’assemblea di Confartigianato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il ruolo cruciale degli artigiani immigrati nel panorama economico e sociale italiano. Un fenomeno, quello della crescita degli artigiani migranti, che Mattarella ha definito un segnale positivo e ricco di prospettive per il futuro.

Migranti, Mattarella: “Gli artigiani immigrati producono ricchezza”

“L’aumento degli artigiani fra gli immigrati è un segnale positivo. Aiuta ad arricchire e a tenere in vita competenze e mestieri che possono riattivare circuiti a rischio di interruzione”, ha dichiarato il Presidente, evidenziando come queste figure contribuiscano non solo al mantenimento delle tradizioni, ma anche all’innovazione di prodotti e mercati. Il discorso ha toccato anche il ruolo degli attori sociali e dei corpi intermedi, come Confartigianato, nel supportare e rappresentare questa categoria di lavoratori. “Gli interlocutori sociali, i corpi intermedi, come la vostra associazione, accanto a un’attività di rappresentanza di interessi, esprimono una preziosa funzione di attore sociale,” ha affermato Mattarella.

Gli artigiani immigrati, spesso portatori di competenze uniche acquisite nei loro Paesi d’origine, si inseriscono in un tessuto economico che ha bisogno di nuova linfa. In molti casi, questi lavoratori riescono a preservare antichi mestieri che rischierebbero di scomparire, sviluppando al contempo nuove idee e approcci innovativi. L’intervento del Presidente è arrivato in un contesto in cui il settore artigiano in Italia rappresenta una delle colonne portanti dell’economia locale e nazionale. Nonostante le difficoltà legate alla globalizzazione e ai cambiamenti tecnologici, l’artigianato continua a essere un ambito ricco di potenzialità, soprattutto grazie al contributo delle nuove generazioni, italiane e straniere.

Mattarella, poi, ha riconosciuto l’importanza delle associazioni di categoria come Confartigianato nel supportare questi lavoratori e nel promuovere politiche che favoriscano l’inclusione e lo sviluppo del settore. “Rappresentare gli interessi degli artigiani significa anche essere attori sociali che contribuiscono alla coesione e alla crescita della comunità,” ha sottolineato. L’assemblea si è conclusa con un rinnovato impegno da parte di Confartigianato per sostenere i propri associati, valorizzando la diversità e l’innovazione che caratterizzano il settore. Un messaggio, quello del Presidente Mattarella, che ha ribadito come l’artigianato, arricchito dall’apporto degli immigrati, sia un motore di crescita per l’Italia intera.

