Ennesimo naufragio nel Mediterraneo: sono almeno sei i morti

Roma, 27 gennaio 2022 – Ennesimo naufragio di migranti nel Mediterraneo: sei morti accertati, una trentina di dispersi. A dare la notizia è stata l’Organizzazione per le migrazioni nelle Nazioni Unite: l’imbarcazione era partita dalle coste della Libia e ha fatto naufragio al largo della Tunisia, vicino a Zarzis.

Migranti nel Mediterraneo, naufragio a largo della Tunisia

“I migranti a bordo erano 70, al momento sono solo 34 i sopravvissuti, soccorsi dalle autorità tunisine. Sei i cadaveri recuperati. I dispersi sarebbero 30, ma continuano le ricerche”, ha dichiarato il portavoce dell’Oim Flavio Di Giacomo. Secondo quanto appreso fino adesso, sulla barca erano presenti egiziani, sudanesi e marocchini. I sopravvissuti sono stati sbarcati nel porto tunisino di Ben Guerdane.

Solamente nel 2021 i migranti morti e i dispersi nel Mediterraneo sono stati almeno 1.553, 600 in più rispetto al 2020. Oggi, inoltre, a Lampedusa sono sbarcati 22 tunisini, tra i quali erano presenti anche una donna e un bambino. Altri 66, poi, sono stati soccorsi dalla Guardia costiera a 7 miglia dal porto. Tutti sono stati portati nell’hotspot di contrada Imbriacola che, dopo gli arrivi degli ultimi giorni, ora è praticamente al completo come capienza.

Nel frattempo, a largo della Sicilia continua a navigare la Geo Barents in attesa dell’ok per attraccare a Malta o in Italia in un posto sicuro dopo aver effettuato, la scorsa settimana, sei operazioni di salvataggio in mare.

