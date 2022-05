Roma, 30 maggio 2022 – Dopo l’appello arrivato nelle scorse settimane, finalmente qualcosa si muove per quanto riguarda le misure anti covid per i migranti. La via del governo, infatti, sembra quella di abolire le navi quarantena.

Migranti, il governo va verso lo stop alle navi quarantena

Secondo quanto si apprende, quindi, l’orientamento del Governo sarebbe quello di eliminare le navi quarantena, finalmente. D’altronde, ormai le misure covid sono state quasi cancellate per tutti, tranne che per i migranti. Attualmente, infatti, sono ancora due le imbarcazioni che svolgono il servizio quarantena, tutte e due in Sicilia, tra Lampedusa e Pozzallo. Si tratta dell’Azzurra e dell’Aurelia.

Ora, una volta concluso il periodo di isolamento per le persone al momento ospitate a bordo, dovrebbe arrivare lo stop alle misure sanitarie per chi sbarca direttamente a terra. Il ricorso alle navi era previsto nell’ambito dello stato di emergenza per il Covid, che si è concluso lo scorso 31 marzo. Nonostante questo, le ordinanze del ministero della Salute avevano prorogato fino al 31 maggio le prescrizioni per gli ingressi sul territorio nazionale.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia