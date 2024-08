Migranti: nonostante il calo gli arrivi dell’80%, sbarcate 68 persone a Lampedusa

Roma, 2 agosto 2024 – Nonostante il calo complessivo degli arrivi, sessantotto migranti sono sbarcati oggi a Lampedusa. Le tre imbarcazioni sulle quali viaggiavano sono state soccorse dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto. I gruppi includono 17 persone provenienti da Sudan e Bangladesh, 27 da Tunisia, Siria e Bangladesh, e 24 dalla Tunisia.

Migranti, sbarcate 68 persone a Lampedusa

Ieri, l’isola ha registrato quattro sbarchi per un totale di 148 persone. Al momento, nell’hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 240 migranti, tra cui 20 minori non accompagnati. La Prefettura di Agrigento ha organizzato il trasferimento di 150 ospiti che saranno imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle in serata.

Il trend di netto calo degli sbarchi si conferma. A luglio 2023, l’hotspot di contrada Imbriacola aveva accolto 18.723 persone, mentre quest’anno ne sono state registrate 4.231 nello stesso periodo, segnando una riduzione del 77% rispetto a luglio dell’anno scorso. L’attività di accoglienza della Croce Rossa Italiana (CRI) a Lampedusa, e nei porti italiani in generale, continua senza sosta grazie al sistema dei trasferimenti, al supporto delle altre realtà associative e delle forze dell’ordine. “Sono complessivamente 102.466 le persone accolte all’interno del centro a fronte di 2.428 eventi di sbarco,” ha dichiarato Rosario Valastro, presidente nazionale della CRI, commentando i dati relativi agli arrivi all’hotspot di Lampedusa, gestito dalla CRI dal 1° giugno 2023.

“In un momento come questo, in cui i conflitti in corso mettono in serio pericolo il rispetto della dignità umana e della vita, operatrici e operatori, volontarie e volontari della CRI continuano a ribadire attraverso il loro lavoro la necessità che l’Umanità sia sempre più valore condiviso e irrinunciabile non solo per le persone migranti ma per tutte le donne, gli uomini, le bambine e i bambini che soffrono o hanno bisogno di aiuto,” ha concluso Valastro.

