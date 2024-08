Migranti, nuovo progetto sociosanitario a Roma per l’assistenza a profughi e senza dimora

Roma, 30 agosto 2024 – La Giunta capitolina ha approvato un nuovo piano di assistenza sociosanitaria dedicato ai senza dimora, migranti e minori non accompagnati, con il supporto di personale specializzato. Finanziato dal Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2021-2027, il progetto LGNet3 estende i servizi sociosanitari nelle aree urbane più svantaggiate della Capitale.

Migranti, nuovo progetto sanitario a Roma

Roma Capitale intensifica quindi il suo impegno per l’inclusione sociale e sanitaria delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Giunta ha approvato gli schemi di accordo di cooperazione con le tre Asl della città per attuare il progetto LGNet3, volto a fornire assistenza sociosanitaria a senza dimora, migranti e minori non accompagnati. Il servizio sarà gestito attraverso quattro unità mobili, che opereranno sia sul fronte sociale che sanitario, garantendo supporto a chi spesso non riesce ad accedere al sistema pubblico.

L’iniziativa, finanziata dal Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2021-2027, rappresenta un’importante evoluzione rispetto alle precedenti edizioni. Tra le novità, come ha spiegato l’assessora alle Politiche sociali e alla salute Barbara Funari, spicca la collaborazione della Asl Roma 3, che si aggiunge alle altre aziende sanitarie locali già coinvolte. In particolare, l’accento è posto sulla tutela della salute dei minori non accompagnati, con l’inserimento di nuovo personale che opererà in stretta sinergia con i servizi della Sala operativa sociale. Le unità mobili, gestite da un’equipe multidisciplinare, interverranno nei luoghi di vita dei minori e nei presìdi sanitari dedicati, offrendo un servizio integrato di assistenza. “Il progetto esce dalla fase sperimentale e diventa un pilastro fondamentale nella promozione di servizi sociosanitari per una parte della popolazione che troppo spesso resta esclusa dal sistema sanitario pubblico”, ha dichiarato l’assessora Funari.

Oltre all’assistenza sociosanitaria, il progetto LGNet3, inserito in una rete nazionale di Comuni, prevede azioni mirate alla formazione, al lavoro e ai processi di inclusione sociale. Attivo fino al 2027, il programma mira a rafforzare l’inclusione delle persone in situazioni di fragilità e a costruire un sistema di supporto che risponda in maniera efficace alle emergenze sociali e sanitarie nelle aree più disagiate di Roma.

