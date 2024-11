Migranti, quando lo sport unisce: i ragazzi del Sai Palermo sono Campioni d’Italia

Roma, 19 novembre 2024 – Il Sai Palermo è stato incoronato Campione d’Italia al torneo del Progetto Rete!, promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) attraverso il Settore Giovanile e Scolastico. La competizione, giunta alla sua decima edizione, è dedicata ai giovani migranti di minore età e ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutto il Paese.

Migranti, quando lo sport unisce

A contendersi il titolo a Coverciano, storico centro tecnico federale della Figc, c’erano le rappresentative di Abruzzo, Calabria, Liguria e Sicilia. Queste squadre avevano già superato le fasi interregionali, arrivando all’ultimo appuntamento con determinazione e spirito competitivo. Il Sai Palermo ha avviato la giornata in modo trionfale, vincendo le prime due partite contro Calabria e Abruzzo. Tuttavia, una sconfitta contro la Liguria ha messo in discussione il risultato finale. La classifica è rimasta incerta fino all’ultimo, con il fair play come criterio decisivo. Nel Progetto Rete! non conta solo la tecnica calcistica: valori come educazione, rispetto verso arbitri, avversari e compagni sono fondamentali per determinare il vincitore. Dopo un acceso testa a testa con la Calabria, il successo dello scontro diretto ha garantito il trionfo al Palermo, confermando la squadra come esempio di talento e correttezza.

La vittoria del Sai Palermo è il frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto un intero staff di figure dedicate al progetto: Antonina Nobile, direttrice del progetto Sai Minori Stranieri Non Accompagnati del Comune di Palermo; Salvatore Cristiano, team manager; Mario Giordano, figura carismatica per la squadra; Francesco Lombino, tecnico della Figc; e Manuela Caporarello, responsabile del progetto Rete! per il Consorzio “Umana Solidarietà”. Presenti anche Stefano Valenti, presidente del settore giovanile e scolastico della Figc siciliana, e Stefano Mendola, operatore di Casa dei Mirti, una delle sedi del Sai Palermo gestita dal Centro Diaconale “La Noce” – Istituto Valdese.

Con oltre 10.000 ragazzi coinvolti nelle sue dieci edizioni, il Progetto Rete! rappresenta un ponte tra sport e integrazione. Nel 2024, sono stati 2.768 i giovani che hanno partecipato, provenienti da 230 centri di accoglienza tra progetti Sai, comunità di alloggio e case-famiglia. La vittoria del Sai Palermo, quindi, è molto più di un successo sportivo: è un simbolo di inclusione, condivisione e speranza per un futuro in cui il talento e i valori umani possano brillare, dentro e fuori dal campo.

