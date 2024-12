Migranti, Roma: open day dello Sportello Unico Accoglienza per rafforzare inclusione e solidarietà

Roma, 5 dicembre 2024 – Mercoledì 11 dicembre 2024 si terrà a Roma un evento dedicato all’accoglienza e all’inclusione sociale: l’Open Day dello Sportello Unico Accoglienza Migranti (SUAM), organizzato dal programma Spazio Comune in collaborazione con il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale e gli enti gestori del SUAM. L’appuntamento è dalle 15:00 alle 18:00 presso la sede del SUAM, con un ricco programma che mira a promuovere la conoscenza dei servizi disponibili e a rafforzare la rete di supporto per le persone migranti e rifugiate.

Migranti, un evento per conoscere e includere

L’Open Day offrirà ai partecipanti l’opportunità di entrare in contatto diretto con i servizi dedicati a chi vive una condizione di vulnerabilità. Durante l’evento, saranno presentate le iniziative volte a favorire l’inclusione e il supporto sociale, con l’obiettivo di agevolare l’orientamento tra le risorse disponibili sul territorio. Dalle 15:00 alle 16:00 si terrà una presentazione dei servizi offerti dal SUAM, a cura di Roma Capitale e degli enti gestori. Dalle 16:00 alle 18:00, invece, sarà possibile visitare gli stand informativi delle numerose organizzazioni che collaborano con il SUAM, le quali illustreranno progetti e attività focalizzati sull’accoglienza, l’inclusione e il supporto sociale.

L’evento si rivolge a diversi pubblici: operatori sociali, che potranno conoscere meglio le realtà operanti sul territorio e sviluppare sinergie; organizzazioni del Terzo Settore, che avranno l’opportunità di rafforzare le collaborazioni con enti pubblici e privati; ospiti dei centri di accoglienza e persone migranti e rifugiate, per orientarsi tra le risorse disponibili e comunità locale, che potrà scoprire il ruolo del SUAM e del Programma Spazio Comune come punti di riferimento per l’inclusione sociale.

L’Open Day SUAM rappresenta un’importante occasione per creare connessioni tra istituzioni, organizzazioni e cittadini, promuovendo percorsi di inclusione e sensibilizzazione sul tema dell’accoglienza. Il confronto tra i diversi attori del territorio contribuirà a rafforzare la capacità di rispondere in maniera efficace alle esigenze di una popolazione sempre più variegata e in cerca di opportunità. Un momento prezioso non solo per le persone migranti, ma anche per la comunità intera, chiamata a comprendere e valorizzare l’importanza di una società inclusiva e solidale.

