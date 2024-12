Migranti, Siracusa: al via i corsi di lingua italiana della Società Dante Alighieri per donne straniere

Roma, 9 dicembre 2024 – Prende il via un nuovo progetto della Società Dante Alighieri dedicato all’inclusione linguistica e sociale delle donne migranti con figli, organizzato in collaborazione con la rete dei suoi Comitati italiani. Il primo corso sarà ospitato dalla Cooperativa Amica di Siracusa e vedrà la partecipazione di studentesse provenienti da Bangladesh, Filippine, Sri Lanka, Ghana, Nigeria, Marocco e Tunisia.

Un percorso per l’autonomia dei migranti

L’iniziativa si pone l’obiettivo di fornire alle partecipanti le competenze linguistico-comunicative necessarie per muoversi autonomamente nella società italiana. Il programma è strutturato per affrontare ambiti cruciali come la ricerca di lavoro, l’interazione con le scuole frequentate dai figli e la comunicazione con operatori della sanità e della burocrazia. Con una durata complessiva di 40 ore, il corso prevede due incontri settimanali di due ore ciascuno e rappresenta una delle tante attività portate avanti dal Comitato della Dante Alighieri di Siracusa. Il progetto si ispira alla visione del presidente Andrea Riccardi, che punta a favorire l’inclusione attraverso l’insegnamento della lingua italiana, considerata uno strumento indispensabile per l’integrazione. Oltre all’apprendimento linguistico, il corso promuove un dialogo culturale improntato al rispetto e al riconoscimento delle tradizioni socioculturali di ciascun partecipante.

Fondata con l’obiettivo di promuovere la lingua e la cultura italiane, la Società Dante Alighieri rafforza con questo progetto il suo ruolo nella società contemporanea. “Attraverso il sostegno economico e interventi strutturati, rispondiamo con efficacia alla nostra vocazione sociale”, ha dichiarato un rappresentante dell’ente. Questo primo corso a Siracusa segna solo l’inizio di una serie di iniziative che si estenderanno nei primi mesi del 2025 presso altri comitati italiani. Con una presenza globale in 80 Paesi, la Società Dante Alighieri continua a distinguersi come riferimento per l’apprendimento della lingua italiana e la diffusione della cultura del Bel Paese.

