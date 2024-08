Migranti, terza multa per la Geo Barents e 60 giorni di fermo: “Decisione disumana”

Roma, 27 agosto 2024 – La nave Geo Barents, di proprietà dell’organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere (MSF), è stata colpita da un provvedimento di fermo amministrativo per 60 giorni e da una sanzione di 3.330 euro. La decisione, eseguita dal personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, è arrivata dopo che la nave, battente bandiera norvegese, è approdata nel porto di Salerno questa mattina con a bordo 191 migranti, soccorsi in acque SAR (Search and Rescue) libiche.

Migranti, terza multa per la Geo Barents

L’accusa mossa contro MSF riguarda la reiterazione delle violazioni delle prescrizioni previste dal cosiddetto “decreto Cutro”, in particolare per le mancate comunicazioni agli organismi preposti per la sicurezza in mare in relazione ai soccorsi effettuati. Questo è il terzo provvedimento di questo tipo imposto alla Geo Barents, che secondo MSF sta semplicemente adempiendo al proprio obbligo legale di salvare vite umane in mare.

L’organizzazione ha subito reagito, definendo la decisione delle autorità italiane “disumana”. Attraverso un messaggio pubblicato su X (ex Twitter), MSF ha espresso la propria preoccupazione per l’impatto che questa misura avrà sulle operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale, un’area che continua a essere teatro di numerosi naufragi e tragedie umanitarie.

Questa mattina, alle 7:30, la Geo Barents ha attraccato al porto di Salerno, completando una missione che ha visto il salvataggio di 191 migranti in cinque diverse operazioni. Al momento dello sbarco, sul molo Manfredi era già stata predisposta l’accoglienza coordinata dalla Prefettura di Salerno. Tra i migranti a bordo si contavano tre donne e 23 minori non accompagnati. Inoltre, diversi passeggeri presentavano gravi emergenze sanitarie, tra cui una ventina di casi di scabbia e alcune persone con ustioni riportate durante la traversata. Un migrante con problemi di deambulazione è stato trasportato a terra su una sedia a rotelle.

La maggior parte dei migranti soccorsi resterà in Campania, mentre 66 di loro saranno trasferiti nelle province del Lazio, secondo quanto stabilito dalle autorità competenti.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia