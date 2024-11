Migranti, tredici borse di studio dalla Fondazione Erri De Luca per studenti stranieri

Roma, 11 novembre 2024 – Oggi alle ore 17, presso l’Aula Magna Jerry Essan Masslo della Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant’Egidio, si terrà la cerimonia di consegna di tredici borse di studio per studenti universitari migranti, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Erri De Luca. Erri De Luca stesso sarà presente per celebrare e sostenere questi giovani nel loro percorso di studi e integrazione in Italia.

Una cerimonia per gli studenti migranti

Dal 2015, la Fondazione Erri De Luca, sensibile al tema dell’inclusione e dei diritti umani, offre annualmente borse di studio a giovani che, lungo i complessi percorsi migratori, hanno deciso di stabilirsi in Italia per proseguire il proprio cammino accademico. A partire dal 2021, la fondazione ha ampliato il suo impatto grazie a un accordo creato da Silvia Acocella, docente dell’Università Federico II e socia della fondazione, stipulando un’intesa con l’Università Federico II e la Comunità di Sant’Egidio. L’obiettivo è quello di agevolare l’inserimento di studenti meritevoli, immigrati e figli di migranti, nel sistema della formazione superiore italiana, nel pieno rispetto del diritto all’istruzione e promuovendo i valori di multiculturalismo, solidarietà e inclusione sociale.

Il comitato responsabile dell’assegnazione delle borse di studio include rappresentanti delle istituzioni coinvolte: Francesco Dandolo, delegato del Rettore dell’Università Federico II per le problematiche inerenti migranti e rifugiati, Silvia Acocella, ideatrice del progetto di borse di studio per la fondazione, e Mercede Sabatini, in rappresentanza della Comunità di Sant’Egidio.

Durante la cerimonia, saranno premiati tredici giovani provenienti da paesi diversi, tutti studenti meritevoli che si distinguono per il loro impegno e il loro desiderio di costruire un futuro migliore. I beneficiari delle borse di studio sono: Odirachukwunma Abogwalu, Precious Ukwuoma, Guido Antony Marco Mirando, Amantha Aluth Muhandiramlage, Jennipha Udenson Bempah, Mojibullah Khadem, Pride Kufakwedeke, Nethmi Tharuka Dissanayakage Perera, Kwa-ku-je Puumue Katjiuanjo, Arman Yousefisefat, Andra Andreea Iliescu, Marwa Abouamr e Rachel Ezinne Ukwuoma.

In quest’occasione, l’Aula Magna è dedicata a Jerry Essan Masslo, simbolo di lotta per i diritti dei migranti in Italia, ricordando l’importanza dell’istruzione come ponte verso una società più inclusiva e giusta.

