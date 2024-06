Migranti, UNICEF lancia una piattaforma interattiva dedicata ai minori presenti in Italia

Roma, 26 giugno 2024 – In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, celebrata il 20 giugno scorso, UNICEF ha lanciato una nuova piattaforma interattiva dedicata ai minorenni migranti e rifugiati in Italia. Questa iniziativa intende offrire un punto di riferimento completo e aggiornato sulla condizione di questi giovani vulnerabili.

Migranti, una piattaforma dedicata ai minori non accompagnati

Secondo i dati riportati dall’organizzazione, solo quest’anno circa 3.000 bambini non accompagnati e separati hanno raggiunto l’Italia. La rotta del Mediterraneo centrale, che va dal Nord Africa all’Europa, è tra le più pericolose al mondo per chi cerca asilo e sicurezza. Dal 2014, si stima che ben 23.500 persone abbiano perso la vita in questo tragitto, tra cui oltre 500 minori confermati. Purtroppo, all’inizio di questa settimana, più di 20 bambini risultano morti o dispersi in un ulteriore tragico incidente lungo le coste del Mediterraneo. Molti di questi minorenni che cercano rifugio in Europa stanno fuggendo da guerre e conflitti devastanti. Attualmente, oltre 21.000 bambini sono accolti nei centri di accoglienza in Italia, un dato che riflette la gravità della crisi umanitaria in corso.

La nuova piattaforma interattiva di UNICEF non solo fornisce dati aggiornati sulla situazione dei minori migranti e rifugiati in Italia, ma evidenzia anche le iniziative di supporto messe in atto dall’organizzazione. Inoltre, la piattaforma offre un’analisi dettagliata delle notizie riguardanti questi bambini e ragazzi pubblicate sui media online e sui social network. Questo strumento permette di capire quanto e come si parla di loro nei media italiani, nonché di identificare le narrative di controinformazione più comuni.

La piattaforma, quindi, presenta una varietà di dati, tra cui il numero di minorenni stranieri non accompagnati che arrivano e quelli che non raggiungono l’Italia. Poi ancora l’età, il genere e la provenienza di questi giovani. Le regioni italiane con la maggiore presenza di minori rifugiati e il numero di quelli che escono dal sistema di accoglienza. E rappresenta, così, un passo significativo verso una maggiore consapevolezza e comprensione della situazione dei minorenni migranti e rifugiati in Italia. Contribuendo, infine, a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere azioni concrete di supporto e integrazione.

