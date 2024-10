Migranti, workshop di falegnameria a Falconara: un progetto per l’inclusione e la riqualificazione del Parco UNICEF

Roma, 4 ottobre 2024 – Un’iniziativa all’insegna della cittadinanza attiva e dell’inclusione sociale si svolgerà dal 7 al 10 ottobre presso il Parco UNICEF di Falconara Marittima. Si tratta di un workshop di falegnameria che vedrà coinvolti un gruppo di migranti residenti nella cittadina, insieme a volontari locali, per la riqualificazione degli arredi in legno del parco. L’evento è promosso nell’ambito del Progetto GIAPU, avviato con il supporto della Fondazione Cariverona e la leadership del Comune di Falconara.

Falconara, migranti e volontari insieme nel Progetto GIAPU

I partecipanti all’iniziativa sono principalmente migranti rifugiati politici beneficiari del Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) “Ancona Provincia di Asilo”, coordinato dall’ASP 9 di Jesi e sostenuto attivamente dal Comune di Falconara. Questa attività rappresenta un’importante opportunità per sostenere il loro percorso di inclusione socio-lavorativa, mettendo in pratica un’esperienza concreta di cittadinanza attiva. Gli organizzatori del workshop, curato dall’associazione ANOLF Marche ODV e dalle cooperative Vivere Verde, COOSS Marche e Polo 9, sottolineano come “l’iniziativa permetta ai migranti di impegnarsi per restituire alla comunità uno spazio verde importante, contribuendo all’integrazione con il tessuto sociale locale”.

Il Progetto GIAPU ha come obiettivo la riqualificazione completa del Parco UNICEF, un’area verde fondamentale per la comunità di Falconara. Attraverso la collaborazione tra enti come Legambiente Marche, ANOLF Marche e ANTEAS Falconara, e grazie al contributo di diversi partner locali, il progetto mira a migliorare la fruibilità del parco e a valorizzare le risorse umane coinvolte. “Questo workshop rappresenta un esempio tangibile di come l’impegno comune e la collaborazione possano favorire la creazione di legami e promuovere un’inclusione sociale reale e duratura”, concludono i promotori.

L’iniziativa non solo contribuirà a rendere il Parco UNICEF un luogo più accogliente per i cittadini, ma metterà in luce il valore della solidarietà e della partecipazione attiva, dimostrando come il contributo dei migranti possa essere una risorsa preziosa per tutta la comunità.

