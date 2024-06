Milano, nuova struttura per famiglie migranti e adulti in difficoltà: “Vogliamo garantire sicurezza e dignità”

Roma, 3 giugno 2024 – Il Comune di Milano, in collaborazione con associazioni di volontariato e del terzo settore, ha lanciato un’iniziativa umanitaria mirata a fornire assistenza e accoglienza notturna temporanea per famiglie con minori, adulti in difficoltà e migranti che arrivano in città con l’intenzione di transitare verso altre destinazioni. “Vogliamo garantire la loro sicurezza e dignità,” ha dichiarato Palazzo Marino in una nota ufficiale.

Migranti, nuova struttura a Milano

Per prevenire situazioni precarie in strada, l’amministrazione comunale ha allestito un centro d’accoglienza specifico in via San Marco 49. Questa struttura offre una sistemazione dignitosa e percorsi separati rispetto alle strutture classiche per senza dimora, che richiedono procedure di screening sanitario più approfondite per chi intraprende un percorso di accoglienza a lungo termine. La gestione della struttura è stata affidata all’associazione Senza Margini, che opera in collaborazione con Rete Milano e il supporto di personale volontario per garantire un presidio notturno. Le segnalazioni per l’ingresso verranno gestite dal comitato milanese della Croce Rossa e potranno provenire dal centro Sammartini del Comune, dalla rete delle unità mobili, dalle forze dell’ordine e dalla protezione civile. I collocamenti saranno possibili in emergenza dalle 18 alle 23 e fino alle 9 del mattino.

Con 20 posti a disposizione, ogni ospite riceverà un kit igienico fornito grazie alle risorse europee del ‘Po I Fead’, la cena fornita da Fondazione Progetto Arca e la colazione. Poi, se necessario, piccoli interventi di supporto sanitario e infermieristico a cura di Naga. La permanenza massima è di due notti consecutive, dopo le quali i migranti verranno orientati verso gli uffici comunali per l’assessment giuridico per la richiesta di asilo.

