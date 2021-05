Prenotazione vaccino anti covid over 40: da lunedì si aprono le liste

Roma, 12 maggio 2021 – Al via anche la prenotazione del vaccino anti covid per gli over40: il generale Figliuolo, commissario dell’emergenza covid, ha inoltrato alle Regioni una lettera per informarle di aprire la lista per tutti i nati fino al 1981 a partire da lunedì 17 maggio. In ogni caso, comunque, bisognerà continuare a seguire il meccanismo della gradualità.

Prenotazione vaccino over40, aperte le liste

La precedenza, quindi, rimane alle persone fragili e alle classi di età superiori ai 60 anni che ancora non hanno ricevuto il vaccino. L’obiettivo, infatti, rimane quello della massima copertura. Nonostante questo, dal 17 maggio, per tutte le persone nate entro il 1981, quindi per gli over40, sarà possibile effettuare la prenotazione per il vaccino anti covid. L’iniziativa nasce dal fatto che il monitoraggio sta producendo segnali incoraggianti per quanto riguarda la campagna vaccinale. “Questa struttura nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, continua a rilevare un buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie“, ha infatti dichiarato Figliuolo. Per questo alle Regioni ora viene data la possibilità di aprire le liste anche agli over40 per la prenotazione del vaccino anti covid.

Il tutto, ovviamente, viaggia di pari passo con la fornitura dei vaccini. La struttura commissariale ha fatto sapere che è iniziata proprio questa mattina la distribuzione di circa 2,1 milioni di dosi di vaccino Pfizer. Da domani, poi, è previsto “l’afflusso di oltre 170 mila dosi di Janseen all’hub nazionale vaccini della difesa. Ed entro la fine di questa settimana arriveranno anche circa 360 mila dosi di Vaxzevria e oltre 390 mila di Moderna“.

