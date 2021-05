Prenotazioni vaccino covid: dal 3 giugno si aprono le liste agli over16

Roma, 28 maggio 2021 – Il nuovo obiettivo è vaccinare i giovani. O meglio, tutti. Per questo il generale Figliuolo ha deciso di accelerare i tempi e anticipare di una settimana l’apertura delle prenotazioni del vaccino anti covid a tutti al 3 giugno 2021. Fino a ieri, infatti, la data di inizio doveva essere il 10 giungo, ma visto l’arrivo dell’autorizzazione dell’Ema ora sarà possibile iniziare le somministrazioni a tutta la popolazione sopra ai 16 anni.

Prenotazione vaccino covid, dal 3 giugno somministrazioni per gli over 16

Da giovedì 3 giugno, quindi, saranno aperte le prenotazioni del vaccino anti covid per tutte le persone over 16. L’Agenzia europea, inoltre, ha dato il via libera alle due dosi di Pfizer anche per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. La circolare che ufficializza l’apertura delle prenotazioni ancora non è stata diffusa, ma è attesa nei prossimi giorni. L’obiettivo, come già anticipato dal generale Figliuolo, è quello di accelerare la campagna vaccinale anche tra i giovani prima dell’estate. Sarà fondamentale, tuttavia, creare un piano coerente per tutte le Regioni, così da evitare che alcune aree del Paese possano rimanere indietro.

Proprio oggi dall’Ema è arrivata l’autorizzazione per la somministrazione del vaccino anche nei più giovani. “L’Aifa recepirà questa autorizzazione nell’arco di un paio di giorni, perché non c’è nessun’altra indicazione preferenziale”, ha spiegato Giorgio Palù, il presidente dell’Agenzia italiana del Farmaco prima dell’ufficializzazione del via libera. Questa decisione arriva subito dopo quella presa dalla Germania che, dal 7 giugno, farà vaccinare i ragazzi dai 12 anni in sù. Una fascia d’età che, come ha ribadito Figliuolo, non può essere lasciata indietro. “Il piano delle vaccinazioni include anche la classe degli adolescenti, quelli che vanno da 12 a 15 anni“. Si tratta, infatti, di circa 2 milioni e 300 mila giovani.

