Reddito di emergenza, come fare domanda (entro il 31 luglio)

Roma, 27 luglio 2021 – Tra pochi giorni, il 31 luglio, scadrà la possibilità di presentare la domanda per ottenere il Reddito di emergenza per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Vediamo nel dettaglio come fare la richiesta e qual è la somma prevista.

Reddito di emergenza, come fare domanda

Tutte le famiglie in possesso dei requisiti per ottenere il reddito di emergenza possono presentare la domanda attraverso il sito dell’Inps, autenticandosi con PIN, se in possesso, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. In alternativa, è possibile anche recarsi agli Istituti di patronato. Se lo si richiede per la prima volta, è necessario fare domanda tramite il modello predisposto dall’Inps. Chi, invece, in passato lo ha già ricevuto, può evitare questo passaggio. Al momento della richiesta bisogna essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee, ordinario o corrente.

L’importo del reddito di emergenza è pari a 400 euro, da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. In ogni caso, però, non può superare gli 800 euro mensili, tranne nell’eventualità in cui la scala di equivalenza viene maggiorata a 2,1, ovvero se all’interno del nucleo familiare sono presenti componenti non autosufficienti o con gravi disabilità. In generale, la scala è pari a 1 per il primo componente, e si incrementa dello 0,4 per ogni ulteriore persona maggiorenne e dello 0,2 per ogni minorenne.

Infine, la scala non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione. Questa condizione deve essere autodichiarata in domanda.

Ecco alcuni esempi:

Un adulto: scala di equivalenza 1, 400 euro

Un adulto e un minorenne: scala di equivalenza 1.2, 480 euro

Due adulti: scala di equivalenza 1.4, 560 euro

Due adulti e un minorenne: scala di equivalenza 1.6, 640 euro

Due adulti e due minorenni: scala di equivalenza 1.8, 720 euro

Tre adulti e due minorenni: scala di equivalenza 2, 800 euro

Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave: scala di equivalenza 2.1: 840 euro

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia