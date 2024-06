Sgomberato il Silos a Trieste: ancora non è chiaro dove verranno trasferiti i migranti

Roma, 21 giugno 2024 – Nella mattinata di oggi, la polizia ha sgomberato il Silos, un edificio fatiscente di proprietà di Coop Alleanza 3.0, che ospitava numerosi migranti in condizioni di estremo degrado. L’operazione, condotta in modo tranquillo, ha visto i migranti uscire dalla struttura dopo i primi controlli e salire a bordo dei mezzi della polizia.

Migranti, sgomberato il Silos di Trieste

La situazione all’interno del Silos è stata denunciata da tempo da associazioni di accoglienza, società civile e la Chiesa, che hanno evidenziato le gravi carenze igienico-sanitarie e le condizioni di vita inaccettabili. Cumuli di rifiuti, tende di fortuna e un ambiente insalubre sono ciò che i giornalisti hanno trovato una volta che è stato consentito loro di accedere all’interno dell’edificio, dopo lo sgombero avvenuto in circa due ore.

Non è ancora chiaro dove siano stati trasferiti i migranti del Silos. Inizialmente, si era previsto di portarli in un’area sul Carso triestino, a Campo Sacro, ma l’allestimento di questa struttura non è stato completato in tempo. Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ha recentemente anticipato che alcuni migranti saranno trasferiti in centri di accoglienza fuori città e fuori regione, in attesa di una sistemazione più stabile. Intanto, le associazioni di accoglienza e i rappresentanti della società civile hanno espresso preoccupazione per l’incertezza sul destino dei migranti. E hanno ribadito la necessità di soluzioni tempestive e adeguate per garantire condizioni di vita dignitose a queste persone in difficoltà.

