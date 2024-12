Turbanti solidali: un progetto sartoriale per donne oncologiche realizzato da migranti

Roma, 3 dicembre 2024 – Un’iniziativa che intreccia solidarietà, creatività e integrazione sociale: nasce così il Progetto Sveva, promosso dalla Cooperativa Sociale Il Sentiero all’interno dei programmi Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione). Le protagoniste di questa esperienza unica sono donne migranti provenienti da Paesi come Ucraina, Nigeria, Costa d’Avorio, Tunisia, Camerun, Afghanistan e Guinea, che vivono nel Vallo di Diano e nella Valle del Calore, a sud di Salerno.

Che cos’è il progetto Sveva realizzato dalle donne migranti

In due laboratori di sartoria, situati a Sala Consilina e Bellosguardo, queste donne realizzano turbanti e copricapo pensati per pazienti oncologiche, affrontando il percorso della chemioterapia. I modelli, battezzati con nomi evocativi come Rebecca, Vivian, Samya, Jamila e Chantal, sono frutto del lavoro collettivo sotto la guida delle coordinatrici Lucia Petrone e Mariangela Cestaro, e della stilista Ylenia Di Filippo. Per confezionare i turbanti, vengono utilizzati tessuti di alta qualità come jersey di cotone, bambù e viscosa, scelti per essere morbidi, ipoallergenici e delicati sulla pelle sensibile. Le stampe etniche e colorate, oltre a donare un tocco di vivacità, possiedono caratteristiche antimicrobiche, antibatteriche e antisettiche, oltre a offrire protezione dalle radiazioni UV e un’eccellente capacità di assorbire il sudore.

“La scelta dei materiali è stata fondamentale per garantire un prodotto che non sia solo bello, ma anche utile e confortevole per chi sta affrontando un momento così delicato della propria vita”, spiega Ylenia Di Filippo. I turbanti vengono regolarmente donati alle associazioni del Salernitano che supportano donne colpite da malattie oncologiche. L’obiettivo è offrire un sostegno concreto e un simbolo di bellezza e dignità, contribuendo al contempo al percorso di inclusione delle donne migranti coinvolte nel progetto. Il Progetto Sveva dimostra come l’unione tra mondi apparentemente lontani possa generare un circolo virtuoso di solidarietà, riscatto e speranza.

