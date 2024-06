Un ponte tra culture: ad Arlit donne e migranti cucinano insieme per favorire l’integrazione

Roma, 13 giugno 2024 – Un’iniziativa all’insegna della cucina e della condivisione è stata organizzata dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), con il supporto finanziario dell’ambasciata d’Italia in Niger, presso il centro culturale di Arlit. L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di donne appartenenti sia alla comunità locale che alla popolazione dei migranti, che si sono riunite per preparare e consumare insieme un pasto.

Migranti, un evento per unire

Il menù della giornata è stato un vero e proprio simbolo di scambio interculturale, con piatti che rappresentavano le diverse tradizioni culinarie dei partecipanti. Le donne hanno condiviso ricette, tecniche di cucina e, soprattutto, momenti di convivialità, dimostrando come il cibo possa diventare un ponte tra culture differenti. L’iniziativa, che ha avuto un grande successo, ha sottolineato l’importanza della solidarietà e dell’integrazione tra comunità ospitanti e migranti. Il centro culturale di Arlit, con il supporto dell’OIM e dell’ambasciata italiana, si è trasformato così in un luogo di incontro e dialogo, dove il cibo è stato il catalizzatore di unione e rispetto reciproco.

Eventi come questo evidenziano come le attività comunitarie possano favorire l’inclusione sociale e migliorare le relazioni tra i diversi gruppi etnici e culturali. La giornata di cucina e pasti condivisi ad Arlit ha dimostrato che, attraverso semplici gesti di condivisione, è possibile costruire una società più coesa e accogliente. Questo tipo di progetti non solo celebra la diversità culturale, ma promuove anche la coesistenza pacifica e l’arricchimento reciproco, elementi fondamentali per affrontare le sfide legate alle migrazioni globali. Grazie al sostegno dell’ambasciata d’Italia in Niger, l’evento ha rappresentato un passo significativo verso la costruzione di legami più forti e duraturi tra le comunità locali e i migranti.

