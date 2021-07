Vaccino colf e badanti: ecco come superare il problema della prenotazione impossibile

Roma, 5 luglio 2021 – Quando riusciranno badanti, colf e stranieri più in generale a sottoporsi al vaccino anti Covid? La situazione a oggi risulta essere piuttosto problematica. Molti cittadini stanno ancora aspettando di capire quali procedure seguire, nonostante dallo scorso 25 giugno sia possibile richiedere l’abilitazione alla prenotazione del vaccino sul portale di Poste. Prenotazione che, tuttavia, sembra appunto non funzionare.

Vaccino badanti, come prenotare

Teoricamente, gli stranieri, le badanti o colf dovrebbero poter prenotare il vaccino anti Covid inserendo il codice di 11 cifre emesso dalla Prefettura sul portale delle Poste. In realtà, però, non è tutto così semplice: “La prova dei fatti dice il contrario”, ha infatti denunciato il consigliere regionale della Lombardia Michele Usuelli. “I campi da compilare sul portale di Poste ci sono da 10 giorni: dal 25 giugno provo con i codici di ragazzi che conosco. Ma il campo dove inserire il codice rimane sempre “rosso”, ovvero il sistema lo legge come errato e non fa procedere”. Proprio per questo, Usuelli ha scritto alla Regione per segnalare il problema e lo ha reso pubblico sui social network.

In seguito alla denuncia, gli è poi arrivato un messaggio su Facebook: “Una persona mi ha detto di essere riuscita per la badante filippina di sua mamma premettendo al codice le tre lettere in maiuscolo “STP” e aggiungendo alla fine due cifre casuali”. Provandoci, il consigliere è effettivamente riuscito ad accedere alla prenotazione. Così ha deciso anche di pubblicare un video tutorial per tutti coloro a cui può essere utile. “Mi chiedevo se la procedura non funzionasse perché le prefetture non avevano ancora mandato il codice sorgente. I dati in mio possesso mi fanno concludere che Poste abbia il codice sorgente, ma che non abbia ancora ricevuto il via libera dalla Regione per far sì che la procedura funzioni correttamente. Qualcuno evidentemente sa come si fa e ora siamo venuti a saperlo. Per fortuna”, ha aggiunto inoltre.

D’altronde, il problema tocca molte famiglie che in casa hanno dei badanti extracomunitari a oggi non ancora vaccinati. Persone che si prendono cura degli anziani, e che potrebbero rappresentare un rischio.

