Vaccino covid: servirà la terza dose? Ecco a che punto sono le Regioni con la campagna vaccinale

Roma, 8 giugno 2021 – A oggi sono quasi 39 milioni gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti covid, e oltre 12 milioni quelli che hanno ricevuto anche la seconda. Non è chiaro, però, se per loro la lotta contro il virus e l’impegno per raggiungere l’immunità di gregge sia finito qui. Si parla, infatti, della possibilità di effettuare anche una terza dose del vaccino anti covid: nelle Marche, per esempio, è già stata programmata, in particolare per il personale sanitario.

Vaccino covid terza dose, il programma delle Marche

“E’ acclarato che la copertura vaccinale dura circa 9 mesi”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini. Proprio per questo, nella Regione, è già stato previsto di sottoporre alla terza dose del vaccino anti covid il personale sanitario. Ovvero il primo a essersi sottoposto all’inoculazione. In ogni caso, ancora è difficile sapere quale sia effettivamente la copertura del vaccino, per questo il tema del richiamo è al vaglio della comunità scientifica. “Non sappiamo ancora quanto duri la protezione dei vaccini, perché non c’è nessun test che può predire la durata della protezione. E questo vale per tutti i vaccini in uso.

In tutto il mondo si stanno seguendo nel tempo le risposte immunitarie e il livello di protezione indotti dai vaccini. L’ipotesi prevalente è che dei richiami saranno necessari, ma non è chiaro come e quando andranno effettuati. Per analogia con la stragrande maggioranza dei vaccini, è ragionevole assumere che la protezione durerà almeno un anno”, ha spiegato a Il Corriere della sera il professore Sergio Abrignani.

Intanto, in alcune Regioni la campagna vaccinale sta andando sempre più veloce. In particolare si tratta di Campania, Abruzzo, Lombardia, Puglia, Molise e Lazio: qui, infatti, sono stati vaccinati già la maggior parte dei cittadini. Continuando a questa velocità, prima della fine di agosto il 70% dei residenti sarà stato sottoposto al ciclo completo. La Campania dovrebbe tagliare il traguardo addirittura il 20 agosto, undici giorni prima della media nazionale che oggi potremmo fissare al 31 agosto. Per le altre regioni, invece, si parla di settembre. Proprio grazie al successo della campagna, ora il commissario per l’emergenza, il generale Figliuolo, ha chiesto di aumentare a 550 mila punture quotidiane.

