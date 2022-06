Bonus 200 euro dipendenti stagionali: chi può ottenerlo e come

Roma, 8 giugno 2022 – In questo periodo dell’anno crescono i contratti di lavoro stagionale in Italia. Anche per questa categoria è previsto il bonus 200 euro che arriverà a luglio. Vediamo quali requisiti sono necessari per ottenerlo.

Bonus 200 euro lavoratori stagionali, come ottenerlo

Nel nostro Paese, soprattutto durante l’estate, cresce la richiesta di lavoratori nei settori della ristorazione, del turismo e in quello agricolo agricolo e alimentare, dell’intrattenimento e dello spettacolo. Con l’approvazione del Decreto Aiuti e dei diversi incentivi, è stata prevista l’erogazione del bonus 200 euro anche per questa categoria di lavoratori. L’Inps, infatti, ha specificato che possono ricevere il beneficio, una sola volta, ed esclusivamente se nel 2021 hanno svolto almeno 50 giornate di lavoro. Inoltre, l’indennità da 200 euro spetta solo ai lavoratori stagionali che nel 2021 abbiano avuto un reddito inferiore a 35 mila euro.

Saranno direttamente i datori di lavoro a riconoscere il bonus in via automatica, e questo significa che i dipendenti non dovranno presentare alcuna domanda. Ricordiamo, infine, che il bonus 200euro è cumulabile con il reddito di cittadinanza, purché si mantenga un reddito familiare inferiore ai 9.360 euro. Se il soggetto dovesse essere assunto per un lavoro stagionale, l’importo del reddito di cittadinanza cumulerebbe con la retribuzione percepita per il lavoro svolto, risultando quindi un’integrazione della retribuzione allo scopo di renderla più adeguata.

