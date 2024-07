Migranti, ad Ancona si cercano volontari per il servizio di “Buon vicinato”

in

Roma, 30 luglio 2024 – Per offrire sostegno alle famiglie migranti e ai loro figli, si cercano volontari per il servizio di “Buon Vicinato” nell’ambito del progetto di accoglienza Sai “Ancona Provincia d’Asilo”. Gestito dall’Asp Ambito 9 per il Comune di Jesi, il progetto coinvolge 29 Comuni della Regione Marche e punta ad aiutare le famiglie straniere a integrarsi meglio nella società e a diventare più autonome.

Migranti, un progetto per favorire l’integrazione

Il servizio di “Buon Vicinato” richiede persone o famiglie volontarie disponibili a dedicare due o tre ore settimanali per supportare queste famiglie nella gestione delle loro attività quotidiane. Tra i Comuni interessati ci sono Falconara, Chiaravalle, Montemarciano, Jesi, Fabriano, Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Serra San Quirico, Staffolo, Apiro, Poggio San Marcello, Montecarotto, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova e Maiolati Spontini.

I volontari potranno offrire aiuto concreto attraverso attività come pranzi o merende in compagnia, giochi, uscite al parco e partecipazioni a spettacoli teatrali. L’obiettivo è creare una rete di solidarietà e sostegno che favorisca l’inclusione sociale delle famiglie migranti. Questo progetto rappresenta un’opportunità preziosa per contribuire attivamente all’integrazione e al benessere delle famiglie nella comunità locale, promuovendo uno spirito di accoglienza e supporto reciproco.

Chiunque sia interessato a partecipare può scrivere a a.nicolosi@aspambitonove.it o chiamare i numeri 0731.236980 o 0731.236971 per maggiori informazioni.

