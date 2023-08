Afflusso di migranti a Lampedusa: interventi per la gestione e il trasferimento

in

Roma, 30 agosto2023 – Nelle ultime ore, l’isola di Lampedusa è stata nuovamente al centro dell’attenzione a causa di due sbarchi che hanno portato complessivamente 99 migranti nell’hotspot locale. Attualmente, gli ospiti dell’hotspot ammontano a un totale di 2.201 individui, creando sfide significative per la struttura di accoglienza e le autorità locali.

Oggi, su disposizione della Prefettura di Agrigento, sono previsti importanti interventi per affrontare la situazione. In particolare, saranno avviati processi di trasferimento che coinvolgeranno 1.430 migranti attualmente ospitati nella struttura di prima accoglienza di contrada Imbriacola.

La Polizia di Stato ha annunciato che inizierà a condurre, in piccoli gruppi, un totale di 600 migranti non ancora pre-identificati verso il porto dell’isola. Qui, essi verranno imbarcati sulla nave militare San Giorgio, che garantirà il loro trasferimento verso altri luoghi di accoglienza e smistamento.

Parallelamente, è previsto che 500 migranti lasceranno l’isola tramite il traghetto di linea Galaxy, che li condurrà verso destinazioni ancora da confermare. Questa operazione contribuirà a ridurre la pressione sull’isola e a garantire migliori condizioni di accoglienza per coloro che ancora necessitano di assistenza.

Nel pomeriggio, un volo organizzato dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) trasferirà 180 migranti a Roma, offrendo loro un nuovo punto di ingresso nel paese. Questo passo è parte degli sforzi per distribuire in modo più equo la presenza dei migranti sul territorio nazionale.

Infine, nella serata, altri 150 migranti saranno imbarcati sul traghetto Cossyra, che li trasferirà a Porto Empedocle. Questo processo di spostamento avverrà durante la notte, e al loro arrivo, gli individui saranno ulteriormente assistiti e valutati per le successive fasi del loro percorso.