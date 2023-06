Al via un percorso di formazione per 15 minori stranieri non accompagnati a Piacenza

Roma, 26 giugno 2023 – Ha avuto inizio presso la Scuola Edile di Piacenza il progetto di formazione e inserimento lavorativo di 15 minori stranieri non accompagnati in attuazione del ‘Protocollo d’intesa per l’attivazione di un progetto sperimentale per sostenere l’inclusione formativa e l’integrazione attraverso il lavoro dei minori stranieri non accompagnati’, sottoscritto dal prefetto Daniela Lupo lo scorso 6 febbraio con la Regione Emilia-Romagna, i comuni di Piacenza, Fiorenzuola d’Arda, Ance Piacenza, la Scuola Edile di Piacenza, l’Asp Azalea (Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente) e l’Agenzia formativa dei comuni di Piacenza e di Fiorenzuola d’Arda.

«Si tratto di un’iniziativa dall’alto valore, sviluppata grazie alla sinergia di tutte le componenti del territorio piacentino, per favorire l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati coinvolti attraverso la formazione professionale e con l’incontro tra la domanda e l’offerta lavorativa del settore», ha ricordato il prefetto in apertura delle attività.

I minori stranieri non accompagnati, individuati dai Servizi sociali coinvolti, sono stati iscritti al terzo anno di un percorso di istruzione e formazione professionale dell’ente accreditato – avrà durata di 172 ore – dove seguiranno un programma personalizzato finalizzato ad acquisire sia le competenze linguistiche che quelle tecnico professionali sulle lavorazioni edili in generale in laboratori e spazi attrezzati.

L’intesa attua in via discendente il protocollo sottoscritto il 16 maggio 2022 dal ministero dell’Interno con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) e le organizzazioni sindacali di categoria.