Albania, Shengjin: arriva la nave italiana Libra con 8 migranti intercettati al largo di Lampedusa

Roma, 8 novembre 2024 – Stamattina è giunta al porto albanese di Shengjin la nave della Marina militare italiana Libra, con a bordo otto migranti intercettati quattro giorni fa a sud di Lampedusa. Il loro arrivo era atteso per ieri, ma è stato posticipato a oggi.

I richiedenti asilo sono tre cittadini egiziani e cinque bengalesi, come riportato dalle autorità locali. Al momento, sono sottoposti alle procedure di identificazione e a uno screening sanitario approfondito, al termine del quale saranno trasferiti nel centro di accoglienza di Gjader. Qui rimarranno in attesa della convalida del trattenimento da parte della sezione immigrazione del Tribunale di Roma.

Il caso di oggi ricorda quello avvenuto con il primo viaggio della nave Libra, che aveva portato in Albania altri dodici migranti provenienti da Egitto e Bangladesh. In quell’occasione, i giudici italiani non avevano convalidato il trattenimento e, di conseguenza, i migranti erano stati trasferiti in Italia.

L’episodio odierno rappresenta un ulteriore passo nelle complesse operazioni di gestione delle richieste d’asilo, che vedono l’Italia impegnata su più fronti nel Mediterraneo.