Aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023

Roma, 11 gennaio 2022 – Aperte lo scorsa settimana e fino al 28 di questo mese le iscrizioni online alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023.

“Gli interessati – sottolinea il Ministero dell’Istruzione – potranno inoltrare la domanda per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale fino alle 20:00 del prossimo 28 gennaio. Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono alla procedura telematica. L’adesione alle iscrizioni online resta facoltativa per le scuole paritarie”.

COME PROCEDERE

Per accedere al sistema di iscrizione online è indispensabile un’identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Sul portale “Scuola in Chiaro” ci sono informazioni su tutte le scuole, compresi i codici che servono per compilare la domanda. Sul sito del ministero dell’Istruzione, all’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline, ci sono guide e video esplicativi su tutte le fasi della procedura.

L’apertura delle iscrizioni riguarda, naturalmente, anche i minori stranieri in Italia, che sono equiparati ai minori italiani per il diritto – dovere all’istruzione, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno. Anche il Testo Unico dell’Immigrazione prevede che: “I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica…”(art. 38 D.Lgs. 286/1998).

Secondo l’ultimo focus pubblicato dal ministero dell’Istruzione, aggiornato all’anno scolastico 2019/2020, sono 877 mila gli studenti non italiani nelle scuole, il 10,3% della popolazione scolastica. Nella maggior parte dei casi (65,4%) sono bambini e ragazzi nati in Italia.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali