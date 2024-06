Attracca a Genova la nave ONG ‘Sea Eye 4’ con 51 migranti salvati in acque maltesi

in

Roma, 3 giugno 2024 – È giunta ieri mattina nel porto di Genova la nave ‘Sea Eye 4’, battente bandiera tedesca, con a bordo 51 migranti. L’imbarcazione, impegnata in operazioni di soccorso in mare, ha tratto in salvo i migranti nelle acque maltesi, e dopo una sosta al porto di Ravenna, ha proseguito verso il capoluogo ligure dove ha attraccato al ponte Colombo.

Ad accogliere i migranti sulla banchina erano presenti la Croce Rossa, le forze dell’ordine e il personale della Prefettura di Genova. I 51 migranti, per lo più adulti provenienti da Gambia, Nigeria, Senegal e Ghana, sono stati trovati in condizioni di salute stabili.

La nave ONG ‘Sea Eye 4’ ha ormeggiato proprio di fronte alla lussuosissima nave da crociera ‘Celebrity Ascent’, che ospita mille invitati per una tappa delle nozze da sogno tra Anant, figlio del magnate indiano Mukesh Ambani, e Radhika Merchant. La cerimonia nuziale, organizzata a Portofino, ha visto la ‘Celebrity Ascent’ come location esclusiva per gli ospiti di Ambani, sottolineando un contrasto stridente tra il lusso sfarzoso della nave da crociera e le difficoltà dei migranti appena sbarcati.

L’arrivo della ‘Sea Eye 4’ a Genova rappresenta un ulteriore tassello nelle continue operazioni di soccorso in mare che vedono le ONG in prima linea nel salvare vite umane, in un contesto geopolitico sempre più complesso e caratterizzato da flussi migratori costanti.