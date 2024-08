Aumento dei controlli al confine con la Slovenia: 548 stranieri irregolari rintracciati tra luglio e agosto

Roma, 27 agosto 2024 – Dal 1° luglio al 15 agosto, lungo il confine tra Italia e Slovenia, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, portando all’individuazione di 548 stranieri in situazione irregolare. L’operazione, parte di un più ampio sforzo per contrastare l’immigrazione clandestina, ha visto l’impiego di numerose risorse e una collaborazione attiva tra le autorità italiane e slovene.

Tra le persone fermate, 19 sono state arrestate, di cui 11 con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Questo reato, in crescita nella regione, è diventato una priorità per le autorità, che stanno cercando di smantellare le reti criminali che sfruttano le rotte migratorie per trarre profitto. Oltre agli arresti, sono state emesse 192 denunce per vari reati legati all’immigrazione e alla sicurezza del confine.

L’aumento dei controlli è stato reso necessario dalla crescita del flusso migratorio in questa zona, un corridoio frequentemente utilizzato dai migranti per entrare in Europa occidentale. La pressione migratoria al confine con la Slovenia, considerata una delle principali vie di accesso per i migranti provenienti dai Balcani, ha infatti raggiunto livelli significativi, spingendo le autorità a intensificare le operazioni di pattugliamento e monitoraggio.