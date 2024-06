Aumento dell’importo della social card ‘Dedicata a te’: da 460 a 500 euro per le famiglie con redditi bassi e figli a carico

in

Roma, 6 giugno 2024 – Sale da 460 a 500 euro l’importo della social card ‘Dedicata a te’, destinata alle famiglie con redditi bassi e figli a carico. La carta è utilizzabile per l’acquisto di beni alimentari e non solo. La distribuzione della nuova edizione della misura partirà da settembre.

Le anticipazioni della nuova edizione della social card sono state presentate questa mattina dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, con la partecipazione in videocollegamento del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone. Alla presentazione erano presenti anche il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, e il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci.

Il potenziamento della social card rappresenta un ulteriore sostegno per le famiglie in difficoltà economica, ampliando il potere d’acquisto e contribuendo a migliorare la qualità della vita dei nuclei familiari beneficiari. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche sociali del governo, volte a supportare le fasce più deboli della popolazione.

I dettagli operativi relativi alla distribuzione della card e alle modalità di utilizzo verranno resi noti nelle prossime settimane. Le famiglie interessate potranno così prepararsi per beneficiare del contributo aggiuntivo, che si prevede avrà un impatto significativo nel bilancio familiare, soprattutto in vista delle spese autunnali.

Il ministro Lollobrigida ha sottolineato l’importanza di questa misura, evidenziando come l’aumento dell’importo rappresenti una risposta concreta alle esigenze delle famiglie italiane in un periodo di particolare difficoltà economica. Anche il ministro Calderone ha espresso soddisfazione per l’incremento del sostegno, ribadendo l’impegno del governo nel garantire risorse adeguate alle famiglie con figli a carico.