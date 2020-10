in

Roma, 28 ottobre 2020 – I nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 24.991 (ieri erano 21.994) per un totale di 198.952 tamponi processati (rispetto ai 174.398 di ieri).

Rispetto a ieri i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 125 unità, quelli nei reparti ordinari sono 1026 in più. I maggiori incrementi in Lombardia (7558) e Piemonte (2827).