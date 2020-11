Bollettino coronavirus oggi 24 novembre, calano i nuovi contagi e i ricoveri

I numeri sul coronavirus sono ancora alti, ma una notizia positiva c’è. I nuovi contagi sono in calo: il tasso di positività è passato da essere pari a 15,44% la scorsa settimana, a 12,31% oggi. A dimostrarlo sono i dati forniti dal ministero della Salute tramite il bollettino sul coronavirus di oggi, 24 novembre 2020. Inoltre, sono diminuiti anche i ricoveri: sono state registrate 120 persone in meno negli ospedali. E’ il primo vero calo nazionale da quando è iniziata la seconda ondata di coronavirus.

Bollettino coronavirus oggi 24 novembre, i dati

Secondo il bollettino sul coronavirus di oggi, 24 novembre, quindi, calano i nuovi contagi: una settimana fa, infatti, erano stati registrati 32.191 nuovi positivi con 208 mila tamponi, oggi ce ne sono stati 23.232 con 188.659. E’ cambiato anche il tasso di positività: in sette giorni è passato dal 15,44% al 12,31%. “A fronte del dato dei morti, che deve invitare ad andare avanti nella strategia presa, 12,31% è il rapporto tamponi-casi, il numero degli accessi alle terapie intensive è 6 a fronte di 120 di una settimana fa e quello dei ricoveri è 120 in area medica contro 528 di una settimana fa. Quindi gli indicatori vanno nella direzione separata”, ha commentato Franco Locatelli durante la conferenza stampa.

Analizzando il quadro generale, dall’inizio dell’epidemia in Italia si sono ammalate di coronavirus almeno 1.455.022 persone. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 23.232 nuovi casi, mentre ieri erano stati 22.930. I decessi, oggi, sono stati 853, l’1,7% in più rispetto a ieri, quando si erano fermati a 630. In totale, da quando è scoppiato il coronavirus sono morte 51.306 persone. Il bilancio delle vittime è sempre più drammatico: solamene dall’inizio del mese di novembre hanno perso la vita oltre 12mila persone. Secondo gli esperti, però, questo sarà l’ultimo dato ad abbassarsi. Intano, il calo dei ricoveri ci dà un piccolissima speranza.

Bollettino coronavirus, calano i contagi

Le persone guarite o dimesse complessivamente dall’inizio della pandemia sono 605.330, di cui 20.837 solamente nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi, ovvero le persone che in questo momento hanno il Covid-19, risultano essere 798.386, 1537 in più di ieri. Secondo il bollettino sul coronavirus di oggi, 24 novembre, poi, sono stati effettuati 188.659 tamponi, 39.714 in più rispetto a ieri quando ne erano stati realizzati 148.945. Come già sottolineato, oggi il tasso di positività è pari al 12,3%: questo significa che ogni 100 tamponi, 12 persone risultano essere positive. Proprio questa è la percentuale che dà l’idea dell’andamento dei contagi, a prescindere dal numero dei test effettuati. E’ importante ricordare, inoltre, che il numero dei contagi il martedì è sempre più alto rispetto al giorno precedente poiché durante il week end vengono effettuati meno tamponi.

I pazienti ricoverati con sintomi, infine, sono 34.577, 120 in meno rispetto a ieri. Quelli costretti in terapia intensiva, invece, sono 3.816, 6 in meno di 24 ore fa. Si può dire che il quadro generale stia piano piano migliorando. Bisogna però mantenere molto alta l’attenzione, per evitare ogni passo falso e rischiare di vanificare gli sforzi fatti fino adesso.

Di seguito l’elenco delle Regioni con il numero di casi totali dall’inizio dell’epidemia (inclusi i morti e i guariti), i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e l’incremento rispetto al giorno precedente.



Lombardia 381.785 (+4.886, +1,3%; ieri +5.289)

Piemonte 153.375 (+2.070, +1,4%; ieri +1.730)

Campania 140.195 (+1.764, +1,3%; ieri +2.158)

Veneto 127.416 (+2.194, +1,7%; ieri +2.540)

Emilia-Romagna 110.571 (+2.501, +2,3%; ieri +2.347)

Lazio 107.490 (+2.509, +2,4%; ieri +2.341)

Toscana 96.990 (+962, +1%; ieri +1.323)

Sicilia 55.684 (+1.306, +2,4%; ieri +1.249)

Liguria 48.921 (+509, +1%; ieri +285)

Puglia 46.054 (+1.567, +3,5%; ieri +980)

Marche 27.106 (+351, +1,3%; ieri +161)

Friuli-Venezia Giulia 25.589 (+554, +2,2%; ieri +377)

Abruzzo 24.822 (+536, +2,2%; ieri +640)

Umbria 22.092 (+218, +1%; ieri +105)

P. A. Bolzano 21.620 (+160, +0,7%; ieri +260)

Sardegna 19.288 (+290, +1,5%; ieri +505)

Calabria 14.524 (+307, +2,2%; ieri +321)

P. A. Trento 14.368 (+143, +1%; ieri +93)

Basilicata 6.889 (+261, +3,9%; ieri +58)

Valle d’Aosta 6.172 (+73, +1,2%; ieri +77)

Molise 4.071 (+71, +1,8%; ieri +91)

