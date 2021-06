Bollettino Covid 22 giugno, il tasso di positività scende a 0,4%: è il più basso di sempre

Roma, 22 giugno 2021 – Sono 4.254.294 persone le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 22 giugno 2021, i nuovi casi sono 835. Ieri, invece, erano 495. Da febbraio 2020 le vittime sono state 127.322, 31 solamente nelle ultime 24 ore. I guariti o i dimessi di oggi, invece, sono 4.692. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, però, sono 4.054.008. Gli attuali positivi, poi, sono in totale 72.964, 3.889 in meno rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 22 giugno 2021

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 22 giugno, sono stati effettuati 192.882 tamponi, 111.130 in più di ieri. Inoltre, il tasso di positività è dello 0,4%. Questo significa che ogni 100 tamponi, meno di 1 risultano essere positivi. Per il terzo giorno consecutivo, il numero di nuovi casi rimane sotto quota mille.

La Sicilia risulta essere la Regione più colpita d’Italia. Secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 22 giugno 2021, infatti, nelle ultime 24 ore ha registrato 133 nuovi casi e il maggior numero di decessi, 7. Segue poi la Lombardia (+126), che per la prima volta dall’inizio dell’emergenza comunica una sola vittima.

La pressione negli ospedali

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, 22 giugno, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 2.289. Qui i posti letto occupati sono 101 in meno di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 362 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 23 in meno di ieri, e sono entrate 10 persone in TI. I cittadini vaccinati contro il covid, infine, a oggi sono più di 46,8 milioni. Di questi, oltre 16,1 milioni sono quelli che hanno già effettuato il richiamo. Lo dimostrano i dati del 22 giugno forniti dal Report vaccini anti Covid in continuo aggiornamento sul sito del governo.

