Sostegni bis pagamenti in ritardo, dovevano arrivare il 16 giugno

Roma, 22 giugno 2021 – La settimana scorsa dovevano arrivare i pagamenti dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis, tuttavia al momento di questi bonifici non sembra esserci nemmeno l’ombra. L’erogazione era prevista per il 16 giugno, e invece la macchina burocratica sembra essersi inceppata. Esattamente come successe con la cassa integrazione Covid.

Decreto sostegni bis, pagamenti in ritardo

Teoricamente, i bonus dovevano arrivare automaticamente a tutti coloro che avevano già beneficiato del primo Dl Sostegni. Proprio per questo, le erogazioni erano attese per il 16 giugno. A oggi, però, dei pagamenti dei contributi previsti dal dl Sostegni bis ancora non si sa nulla. “È urgente fare chiarezza sulle cause del mancato arrivo per procedere poi alla rapida risoluzione di un blocco che sta mettendo in difficoltà molte imprese”, hanno sottolineato dalla Confesercenti. Anche perché alcune imprese, tra l’altro, aspettando ancora la prima ondata di aiuti. “L’inizio della stagione estiva con i segnali incoraggianti che stiamo registrando, non deve fare passare in secondo piano i ristori attesi.

Anzi: visto il pesante indebitamento contratto dalle imprese durante la pandemia – quasi 200 miliardi, tra prestiti e debiti con il fisco – è vitale che i contributi del Sostegni Bis ed i precedenti vengano immediatamente sbloccati, per fornire alle imprese la liquidità necessaria alla ripartenza”, ha aggiunto inoltre Confesercenti. Ad aspettare, purtroppo, gli italiani ormai sono abituati. La paura, però, è che il ritardo dei pagamenti previsti dal Dl Sostegni bis possano allungarsi ulteriormente, mettendo ancora di più in difficoltà le imprese e i cittadini.

