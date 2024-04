Il Premier albanese Rama interpella la Rai dopo l’inchiesta di Report sull’accordo Italia-Albania

Roma, 24 aprile 2024 – In una mossa insolita, il primo ministro albanese Edi Rama ha contattato direttamente il dirigente Rai Paolo Corsini per esprimere il proprio dissenso riguardo a un recente servizio trasmesso da Report, programma di inchiesta della televisione pubblica italiana. La puntata in questione ha sollevato controversie riguardo all’accordo sui migranti tra Italia e Albania, suscitando reazioni anche a livello politico e istituzionale.

Migranti, il Premier Edi Rama contro Report

Secondo il reportage, curato dal giornalista Giorgio Mottola, l’accordo migratorio sarebbe stato influenzato da interessi e collegamenti controversi, mettendo in luce il ruolo di Engjell Agaci, segretario generale della presidenza del Consiglio albanese. Agaci, precedentemente avvocato di narcotrafficanti albanesi in Italia, è stato citato come figura chiave nell’intesa tra i due paesi. “E’ una calunnia scandalosa sull’Albania. Un’emittente pagata con le tasse degli italiani si è resa protagonista di un vergognoso episodio di diffamazione nei confronti dell’Albania, così come accadeva negli anni in cui gli albanesi apparivano sui media italiani solo come assassini, trafficanti, prostitute e ladri, e l’Albania veniva presentata come la culla della criminalità in Europa”, ha commentato Rama a Shqiptarja.com, uno dei più importanti portali di informazione albanesi.

Il premier, quindi, ha respinto le accuse, ha sottolineato che la versione di Agaci non è stata adeguatamente considerata. Inoltre, ha annunciato azioni legali contro il programma Report. Nonostante Rama abbia cercato un confronto diretto con Corsini, il direttore degli Approfondimenti Rai, Sigfrido Ranucci, però, ha ribadito la validità delle informazioni riportate nel servizio, citando risposte fornite direttamente da Agaci. “Agaci, segretario generale del Consiglio dei ministri e stretto collaboratore del premier Edi Rama, ha confermato quello che abbiamo detto nei fatti. Nella mail di risposta di Agaci, a cui avevamo chiesto conto di alcuni fatti, lui ha confermato di essere stato il legale di alcuni narcotrafficanti. E di aver contribuito, da quando è diventato consulente giuridico di Rama, alla realizzazione del protocollo.

Del resto la versione che è stato utilizzato per una consulenza l’ha data il generale Lisi direttamente ai nostri microfoni. Tutto quello che abbiamo detto è sulle carte ed è da fonte documentale“, ha infatti dichiarato a Repubblica Ranucci. Infine, poi, ha dichiarato anche che “domenica Report tornerà sulla vicenda dei migranti”.

