Cassina de’ Pecchi: tre nuove cittadine accolte con un benvenuto ufficiale

Roma, 24 aprile 2024 – Nella suggestiva cornice dell’aula consiliare, Cassina de’ Pecchi ha celebrato con gioia l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di tre donne provenienti dal Sudamerica. Il momento solenne, carico di significato e emozione, ha rappresentato un passo importante nell’integrazione di queste tre nuove connazionali nella comunità cassinese.

Cassine de’ Pecchi, conferita la cittadinanza a tre donne sudamericane

Nate in Perù, Salvador ed Ecuador, le tre donne hanno ricevuto il benvenuto formale da parte delle autorità locali e dei loro concittadini, sottolineando il valore dell’accoglienza e dell’inclusione nella nostra società. Accompagnate dai loro famigliari, hanno attraversato con determinazione e coraggio il lungo percorso per ottenere la cittadinanza italiana, simbolo di un nuovo inizio e di opportunità in una terra che ora chiamano casa.

Il sindaco e gli altri rappresentanti dell’amministrazione hanno rivolto calorosi complimenti alle neo-cittadine e alle loro famiglie, riconoscendo il significato profondo di questo importante passo e sottolineando l’importanza di valorizzare la diversità e promuovere l’integrazione nella comunità. L’evento, infine, ha rappresentato un momento di festa e di condivisione per l’intera comunità cassinese, che ha dimostrato, ancora una volta, la propria apertura e solidarietà verso chiunque scelga di intraprendere il cammino verso la cittadinanza italiana.

